Псковские педагоги стали победителями всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского

16:41, 21 марта 2019, ПАИ

Воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирина Макова и музыкальный руководитель дошкольного отделения «Лесовичок» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Ирина Галковская стали победителями всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Педагоги разработали проекты «Игрушка: вчера, сегодня, завтра» и «Играем все вместе».

Также в число победителей вошли студентки факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ Наталья Федина и Ульяна Морозова.

Для реализации и развития своих проектов победители конкурса получат денежные призы. Общий объем финансовой поддержки составляет 30 млн рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 4 тысячи 554 человека. Среди них — педагоги дошкольного образования, работающие с детьми от 2 месяцев до 7 лет, и студенты выпускных курсов вузов и ссузов по направлениям педагогические и гуманитарные науки, имеющие опыт работы с детьми.

Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского направлен на поиск, поддержку и популяризацию ярких, творческих российских специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные педагогические практики. Организатором конкурса выступает Рыбаков Фонд — частная семейная филантропическая организация, основанная в 2015 году для влияния на социально-образовательные экосистемы.

Лев Семенович Выготский (1896 — 1934) — советский психолог, основатель марксистской исследовательской традиции изучения высших психологических функций, которая стала известна начиная с критических работ 1930-х годов как «культурно-историческая теория» в психологии.