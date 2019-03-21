Ввести продажу крепкого алкоголя с 21 года хотят в России

21:55, 21 марта 2019, ПАИ

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. Речь идет о запрете продажи алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, продавец, если он сомневается в возрасте покупателя, имеет право потребовать документ, позволяющий установить дату рождения клиента.

Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года. Сейчас запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.