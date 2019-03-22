170 тысяч рублей долга погасил опочанин после наложения ограничительных мер на недвижимость

13:48, 22 марта 2019, ПАИ

В отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов в результате запрета на регистрацию земельного участка гражданин погасил долг по 9 исполнительным производствам на общую сумму в 170 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ФССП России по Псковской области.

В отношении жителя Опочецкого района на исполнении в территориальном отделе находятся 9 исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу уполномоченных органов и кредитных организаций на сумму в 170 тысяч рублей.

В числе мер, примененных к должнику для побуждения его к оплате задолженности, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом, в том числе под его действие попали земельный участок со зданиями и сооружениями в одной из деревень Опочецкого района.

В настоящее время все запреты и ограничения с имущества должника сняты. Исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.