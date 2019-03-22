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Общество

Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове

21 марта в рамках спортивного мероприятия «Неделя здоровья» в Пскове прошёл турнир по плаванию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Спортивное состязание состояло из индивидуальной и командной эстафет. Командам было необходимо проплыть заданную дистанцию за наименьшее количество времени.

Фото из группы "Комплекс мероприятий "Неделя здоровья" в социальной сети "ВКонтакте"

По итогам победителем заплыва стала команда «Карасики», второе место одержала команда «Та ещё DREAMTEAM», а третье место жюри присвоило команде «Спортивная семья».

Фото из группы "Комплекс мероприятий "Неделя здоровья" в социальной сети "ВКонтакте"

За каждую победу команды получают баллы: за 3 место - 1 балл, за второе место - 2 балла, а победители получают 3 балла.

Сегодня участников ожидает турнир по боулингу и армреслингу, после чего жюри объявит победителей «Недели здоровья». За помощь в организации мероприятия Молодёжный центр благодарит бассейн ПсковГУ «Универсант».

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