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Общество

Семейная олимпиада по праву прошла в Пскове

23 марта в Пскове в многопрофильном лицее № 4 состоялся финальный тур ХХ областной семейной олимпиады по праву. Темой нынешнего года стала «Народоправство в России и в Европе: традиции и современность. К Ганзейским дням в Пскове».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на открытии ХХ областной семейной олимпиады с приветственными словами выступили первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, председатель жюри семейной олимпиады заведующий центром гражданского образования ПОИПКРО Михаил Жихаревич. Было также зачитано приветствие заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова.

Состязания проходили в три тура – игра «Дебаты», написание эссе и домашнее задание, в котором команды представляли конкретные ситуации взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и институтами гражданского общества, демонстрировали свое умение защитить нарушенные права. «В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень понимания обсуждаемых проблем, умение грамотно, аргументированно и по существу излагать свои мысли в эссе, способность ярко и интересно продемонстрировать сцены из реальной жизни, когда гражданину приходится отстаивать свои права», - отметили организаторы.

По итогам состязаний первое место заняла команда семьи Гусаровых – Петровой, представлявших МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова» Пскова. Второе место завоевала команда семьи Калиниченко-Копышева-Зонова, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» Пскова. Третье место - у команды семьи Сарин-Смирнова-Прокофьев из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Пскова.

Дипломы комитета по образованию Псковской области, дипломы и благодарственные письма Избирательной комиссии Псковской области, благодарственные письма Псковской городской Думы, ценные подарки, предоставленные Избирательной комиссией и Псковской городской Думой, были вручены всем участникам олимпиады. Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук вручил также благодарственные письма всем членам жюри.

В сентябре 2019 года будет дан старт XXI областной семейной олимпиаде по праву.

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