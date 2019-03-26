Султан Хамзаев предложил вернуть регионам полномочия по регулированию продажи алкоголя в пунктах общепита

11:25, 26 марта 2019, ПАИ

Регионам нужно вернуть полномочия по регулированию продажи алкоголя в пунктах общественного питания. Такое мнение высказал лидер движения «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев на общественных слушаниях по проблеме распространения «квази – общепитов, наливаек» в рамках работы «Трезвой России» и «Единой России», которые проходят сегодня, 26 марта в зале заседаний Псковского областного Собрания депутатов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Султан Хамзаев предложил обратиться в ЦИК партии «Единой России» по данному вопросу.

Он отметил, что по этой проблеме необходимо всё вернуть в «логическую и справедливую форму». «Только жильцы имеют право определять, что должно находиться в доме. Если мы придём к такому механизму, ни одного паба в домах не останется», - подчеркнул он.

По мнению лидера «Трезвой России», «наливайки» зарабатывают путём продажи некачественной продукции, и как следствие спаивают население.

Султан Хамзаев напомнил, что за три года в России прошла «волна», когда в каждом жилом доме появились квази-общепиты. В качестве примера он привёл Псков, где в одном доме по 3-4 «пивнушки». «Это нас не устраивает, - обратился он к представителям «Единой России. - Вы власть, вас выбирают люди, и вы основная часть парламента, и мы хотим, чтобы вы слышали и меняли законы».

По его мнению, депутаты должны нести ответственность перед обществом. «У общества четкий запрос, он ясен и очевиден. Мы - общество, платим государству налоги и хотим, выходя из дома, иметь не криминогенную ситуацию, а безопасную», - подчеркнул Султан Хамзаев.

Также Султан Хамзаев сообщил о «наливайке» «Алкоголь 24 часа» на шоссе Этузиастов, 66б. Он отметил, что это не бар, ресторан и паб, а просто магазин, в котором стоит столик. «Это наглая ложь и вранье. Это заведомо мошенническая схема», - подчеркнул он.