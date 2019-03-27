Кодекс студента разработают в ПсковГУ

13:28, 27 марта 2019, ПАИ

Кодекс студента ПсковГУ предложил создать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания областной антинаркотической комиссии, которое проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, у молодежи должно стать модным говорить: «Я каждый год прохожу медицинский тест, и это круто». Михаил Ведерников уточнил, что в большинстве вузов такой кодекс существует. По его словам, там можно прописать, каким должен быть студент, чтобы он потом успешно трудоустроился.

Губернатор подчеркнул, что нужно пересмотреть подходы, взаимодействовать с работодателями, так как региону нужны специалисты. Он привел в пример компанию «Титан-Полимер», где начальная зарплата составляет 35 тысяч рублей и может достигать 150 тысяч. «Зачем тогда уезжать в Санкт-Петербург и Москву?» - подчеркнул губернатор.

Врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева отметила, что нужно работать в направлении социально-психологического тестирования студентов. На вопрос губернатора о том, что мешает это делать прямо сейчас, она заявила, что наркологический диспансер даёт очень мало материалов. Михаил Ведерников напомнил, что ПсковГУ – государственный вуз, который не должен ждать, пока дадут материалы.

Он также поинтересовался, сколько студентов отчислены за употребление наркотиков. Марина Махотаева ответила, что таких пока было трое, а с остальными «ведётся работа».