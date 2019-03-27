Минкультуры РФ: Памятники Пскова должны войти в список ЮНЕСКО в 2019-2020 годах

19:59, 27 марта 2019, ПАИ

Министерство культуры России рассчитывает, что памятники Пскова войдут в список ЮНЕСКО в 2019-2020 годах. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский 27 марта на заседании коллегии министерства, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Мединского, все соответствующие документы по псковским памятникам уже подготовлены.

Напомним, что в 2017 году администрация Псковской области передала центру всемирного наследия ЮНЕСКО материалы номинации «Памятники древнего Пскова» для включения в список объектов Всемирного наследия. Материалы объединяют 18 объектов в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура. Ранее правительство РФ признало храмы Пскова особо ценными объектами культурного наследия народов России.

В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить псковские храмы XII-XVII веков, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века. Также в список ЮНЕСКО могут войти Псковский кремль, Покровская и Гремячая башни, Поганкина и Приказная палата Псковского кремля, а также Мирожский монастырь.