Пушкинский заповедник представит Псковскую область на фестивале «Русские сезоны» в Берлине

14:23, 28 марта 2019, ПАИ

28 марта в Берлине государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» начинает работу на фестивале «Русские сезоны» . Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, первым пунктом фестивальной программы «Михайловского» станет открытие выставки «Русский костюм в миниатюре».

Экспозиция развёрнута в Российском доме культуры и науки в Берлине. Выставка представляет собой коллекцию из 23 объёмных аппликаций — реконструкций крестьянской одежды XIX века. Создававшие кукол и одежду мастерицы из Центра творческих музейных программ (расположен в музейном комплексе в деревне Бугрово) работали по оригиналам из собрания Пушкинского заповедника, Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), и Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Псковского государственного музея-заповедника, Опочецкого краеведческого музея, Краеведческого музея города Великие Луки.

В экспозиции представлены различные образцы мужской, женской, детской одежды: повседневный и праздничный костюмы; вещи, которые могли принадлежать зажиточным крестьянам и тем, кто победнее; комплекты для зимы и на лето и так далее. Выставка «Русский костюм в миниатюре» будет работать в немецкой столице в течение месяца, до 28 апреля.

Сегодня же, по окончании церемония открытия выставки, работу «Михайловского» на «Русских сезонах» продолжат артисты музейного театра «Петрушкина баловня» со спектаклем «Колобок». Эту сказку самодеятельные актёры играют на псковском диалекте и с использованием бытовых предметов, которые по ходу действия «превращаются» в героев повествования.

Закроет фестивальный день программа «Русские народные игры». Лидия Токарева напомнила, что «Михайловское» уже имеет опыт участия в широкомасштабном фестивале культуры и искусства: в прошлом году музейщики из Пушкиногорья представляли свою программу (выставка, музейные уроки, литературно-музыкальный вечер на двух языках) на «Русских сезонах» в Италии.