Комедию «Здрасьте, я ваша тетя!» покажут псковским зрителям 5 апреля

13:46, 01 апреля 2019, ПАИ

5 апреля в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии покажут комедию «Здрасьте, я ваша тетя!» Театра эстрады Аркадия Райкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Псковская публика узнает об истории безработного авантюриста Бабса Баберлея, вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую тетушку- миллионершу.

«Тема переодевания из мужчины в женщину всегда была смешна и интересна на сцене, - отметили в дирекции. - То, как стереотипно мужчина представляет себе женщину, вызывает улыбку и удивление. Это ставит героев спектакля в комичные и трогательные ситуации, но главное, что спасает и оправдывает всех героев – это любовь. Череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь - всё это вы увидите в спектакле «Здрасьте, я Ваша тетя!»

Режиссёр спектакля Андрей Носков. Продолжительность спектакля - 2 часа 40 минут с одним антрактом. 12+. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.