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Политика

9 миллионов сэкономила администрация Пскова на аукционах по ремонту дорог

9 млн рублей сэкономила администрация Пскова при проведении аукционов по ремонту дорог. Об этом в ходе координационного совещания под председательством главы Пскова Ивана Цецерского по итогам работы в марте и задачам на апрель доложил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Николай Баринов отметил, что ямочный ремонт на дорогах пройдет согласно интерактивной карте, которую разработала городская администрация.

На совещании Иван Цецерский рассказал о прошедшей сессии Псковской городской Думы, которая состоялась 27 марта, где депутаты обсудили экологическую безопасность псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Градоначальник акцентировал внимание на том, что в прошедшем месяце велась активная деятельность по подготовке Пскова к проведению Ганзейских дней, которая будет продолжена и в этом месяце.

Иван Цецерский добавил, что с 1 апреля начался месячник по уборке Пскова, и дал задание ответственным проинформировать жителей Пскова о нахождении инвентаря для уборке и местах, где можно складировать собранный мусор. Об организации работы в этом направлении доложил Николай Баринова.

Также Иван Цецерский обсудил выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По его словам, все параметры определены, и поручил специалистам начать работать конкретно по проектам.

Глава города подчеркнул, что в этом месяце при подготовке к празднованию Дня Победы, следует уделить внимание и благоустройству, и размещению социальной рекламы.

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