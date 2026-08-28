Псковская и Витебская области утвердили план сотрудничества на ближайшие годы

15:44, 28 августа 2026, ПАИ

План мероприятий по реализации соглашения между регионами Союзного государства подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник в Пскове сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ





План предусматривает сотрудничество в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях на 2027-2029 годы.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.