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Политика

Три муниципалитета Псковской области заключили соглашения с районами Беларуси

Соглашения о сотрудничестве с белорусскими районами заключили три муниципалитета Псковской области сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Три муниципалитета Псковской области начнут сотрудничество с белорусскими районами
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Соглашения о приграничном сотрудничестве с Городокским районом Витебской области подписали главы Невельского и Усвятского округов.

Также в рамках подписанного соглашения установятся дружественные отношения между Порховским округом и Сенненским районом Витебской области.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.

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