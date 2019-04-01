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Общество

Изменился режим работы Изборской крепости

C 1 апреля Изборская крепость открыта для посетителей с 9:00 до 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Ежедневно в 11:00 и 14:00 для индивидуальных посетителей проводятся сборные экскурсии по Изборской крепости.

Изборская крепость. Фото Катерины Кочкиной

Крепость на Жеравьей горе - одна из основных достопримечательностей Изборска, которая была выстроена в XIV веке. С этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны. В крепости семь башен, а её общая территория составляет порядка 2,5 га.

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