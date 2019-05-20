Псковское региональное отделение ФСС компенсирует лечение предпенсионеров в санаториях

22:16, 20 мая 2019, ПАИ

В 2019 году у страхователей Псковской области появилась возможность оздоровить работников предпенсионного возраста в санатории за счет средств Фонда социального страхования РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

Приказом Минтруда России от 03.12.2018 № 764-н в перечень предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний был внесен новый пункт: санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. И если раньше участие в таких мероприятиях было доступно исключительно специалистам, занятым на работах с вредными и опасными производственными факторами, сейчас претендовать на полезный бонус от работодателя и государства вправе любой работник предпенсионного возраста.

Важно, что страхователи смогут реализовать данную возможность, не сокращая расходы на другие предупредительные меры. Ведь в случае направления средств на санаторно-курортное лечение предпенсионеров они смогут возместить до 30 процентов от суммы страховых взносов, начисленных в 2018 году, вместо традиционных 20 процентов. В общей сложности на 2019 год на программу предупредительных мер Псковской области выделено 30 млн 380 тыс. рублей.

C заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в текущем году необходимо обратиться в Псковское региональное отделение Фонда Социального страхования в срок до 1 августа 2019 года. Подробнее с информацией можно познакомиться на сайте регионального отделения в разделе «Предупредительные меры».