Псковский театр представит спектакль «Река Потудань» на фестивале в Воронеже

16:15, 21 мая 2019, ПАИ

9 июня спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Река Потудань» представят на международном Платоновском фестивале искусств в Воронеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Река Потудань» в этом году стал претендентом на Национальную театральную премию «Золотая Маска»-2019 в пяти номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучший художник» (Анастасия Юдина), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев). Псковская постановка была показана на международном театральном фестивале «Александринский» (Санкт- Петербург). Экспериментальный спектакль «Река Потудань» представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова создать собственную сценическую реальность на основе текста великого русского писателя Андрея Платонова.

Сергей Чехов – автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре и других. Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной Премии «Золотая Маска» за спектакль «Лондон» в категории «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

Фестиваль, названный именем прозаика XX века Андрея Платонова, проходит на его родине, в городе Воронеже, с 2011 года. Основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств – Михаил Бычков, театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель Воронежского Камерного театра.