Противопожарный инструктаж прошел в деревне Бобриково Великолукского района

21:55, 21 мая 2019, ПАИ

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провел профилактический рейд в деревне Бобриково Великолукского района 21 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалист провел противопожарный инструктажа с категорией неблагополучных граждан и одиноких престарелых местных жителей. Он довел информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Великолукского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

К тому же инспектор осмотрел электропроводку и электроприборы, состояние газового оборудования. Проводилось разъяснение основных причин возникновения пожаров и гибели людей при пожарах. В ходе рейда особое внимание уделялось профилактике сжигания сухой травянистой растительности и мусора на земельных участках, а также необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора.

В ходе профилактического мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Палы травы», «Эксплуатация электроприборов в быту». Проведено обследование жилых домов, жители проинструктированы под роспись.

Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок. Также жителей ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.