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Общество

Псковская область представлена на фестивале «Архитектурное наследие» в Казани

22 мая в Казанском кремле стартовал 2-ой всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». На нём представлены стенды 30 субъектов России, в том числе и Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область на фестивале представляют главный архитектор региона Евгений Шапкин и заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова.

Посетить фестиваль может любой желающий. На мероприятия фестиваля уже зарегистрировались около 700 человек. Гостей фестиваля ждут выставки, различные конкурсы, лекции и мастер-классы. Все они связаны с архитектурой и историей. В деловой программе форума поучаствуют спикеры из России, Белоруссии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов.

Фестиваль в Казани посвящен историческим поселениям. Главная тема — «Исторический город: перезагрузка пространства», обсуждая которую участники фестиваля смогут обменяться опытом в сфере восстановления и реконструкции малых исторических поселений. 

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