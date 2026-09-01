До семи лет лишения свободы грозит псковичу по делу об оправдании терроризма
Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для псковича, подозреваемого в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов в Псковской области.
По версии следствия, пскович разместил в мессенджере высказывания, оправдывающие терроризм. В настоящее время подозреваемый допрошен и признал свою вину.
Санкция статьи предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигуранта заключили под стражу.
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