До семи лет лишения свободы грозит псковичу по делу об оправдании терроризма

19:40, 01 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для псковича, подозреваемого в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов в Псковской области.

По версии следствия, пскович разместил в мессенджере высказывания, оправдывающие терроризм. В настоящее время подозреваемый допрошен и признал свою вину.

Санкция статьи предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что должностное лицо привлекли к ответственности за нарушения правил охраны труда на производстве в Псковском районе.