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Культурно-просветительскую программу для пушкиногорских школьников провели в «Михайловском»

Культурно-просветительскую программу для пушкиногорских школьников сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Изображение Ларисы Антоновой. Открытие Лицея (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Акцию по традиции назвали «День знаний с А. С. Пушкиным». В её рамках учащиеся 10–11-х классов поселковой школы имени А. С. Пушкина побывали на экскурсиях в мемориальных усадьбах «Петровское» и «Михайловское», а ученики пушкиногорской санаторной школы-интерната – в «Пушкинской деревне» и на музейной мельнице в Бугрово.

Отметим, что традиция проводить День знаний в «Михайловском» бытует в Пушкиногорье много десятилетий, со времён легендарного музейщика и хранителя С. С. Гейченко.

«Местные школьники и их наставники – наши давние друзья, часто помощники-доброхоты и всегда желанные гости», – подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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