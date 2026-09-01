Культурно-просветительскую программу для пушкиногорских школьников провели в «Михайловском»

19:51, 01 сентября 2026, ПАИ

Культурно-просветительскую программу для пушкиногорских школьников сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Акцию по традиции назвали «День знаний с А. С. Пушкиным». В её рамках учащиеся 10–11-х классов поселковой школы имени А. С. Пушкина побывали на экскурсиях в мемориальных усадьбах «Петровское» и «Михайловское», а ученики пушкиногорской санаторной школы-интерната – в «Пушкинской деревне» и на музейной мельнице в Бугрово.

Отметим, что традиция проводить День знаний в «Михайловском» бытует в Пушкиногорье много десятилетий, со времён легендарного музейщика и хранителя С. С. Гейченко.

«Местные школьники и их наставники – наши давние друзья, часто помощники-доброхоты и всегда желанные гости», – подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».