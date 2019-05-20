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Соцсфера

39 детей-сирот получили жильё в Пскове в 2018 году

В 2018 году детям-сиротам предоставили 39 жилых помещений за счет субвенций из бюджета Псковской области. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе отчета об итогах работы за прошедший год на 24-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва, которая проходит 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что 14 семьям улучшены жилищные условия в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помещения, 6 семьям - по решению суда. Также 2018 году жилищные условия улучшили 60 семей из категории малоимущих, в том числе 4 - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах; 56 получили жилье по договорам коммерческого найма.

За счет средств федерального бюджета жилой площадью были обеспечены 3 семьи чернобыльцев; 4 семьи вынужденных переселенцев; 2 участника Великой Отчечественной войны, 2 семьи граждан, уволенных с военной службы; 8 инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов; 3 ветерана боевых действий; 1 семья, выехавшая из районов Крайнего Севера.

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