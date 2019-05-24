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Экономика

В ТПП России открыта выставка предприятий Псковской области

Найти новых партнеров и расширить географию сбыта — вот лишь некоторые задачи выставки предприятий Псковской области, которая организована в рамках Дней региона в Москве. Площадкой для размещения стала Торгово-промышленная палата России, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В числе тех, кто представлен в столице, - одно из старейших предприятий области - АО «Псковский Электромашиностроительный завод», выпускающий различные виды электродвигателей, в том числе, для военной отрасли, АО «Опытный завод «Микрон» - производитель торгового оборудования, Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», производитель гальванического оборудования ООО «Полипласт», ООО «Столбушинский продукт» - предприятие, специализирующееся на продуктах питания.

В списке представленных и Региональная общественная организация художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов «Палата ремесел Псковской области».

24 мая экспозицию выставки осмотрели представители руководства Москвы и крупных предприятий России.

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, познакомиться с выставкой смогут все желающие. «Эта площадка -  первая встреча, возможность заявить о себе, познакомить с регионом», - сказал он.

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