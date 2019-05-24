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Экономика

Олег Бедских презентовал возможности «Моглино» в Москве

Руководители крупных предприятий России и иностранных государств познакомились с возможностями псковской особой экономической зоны «Моглино». Презентация прошла 24 мая в Торгово-промышленной палате РФ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото Сергея Герасимова

С докладом выступил и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских. До открытия инвестиционной площадки он лично встречал гостей и приглашал их к стенду «Моглино». Посетители могли задать ему вопросы и получить необходимую консультацию. Здесь на специально созданном макете можно детально увидеть особенности территории, понять, какие предприятия уже работают, какие коммуникации имеются для вхождения на площадку. 

«Основная задача на данном этапе — привлечение инвесторов. На сегодняшний день созданная инфраструктура максимально отвечает требованиям инвесторов. Мы будем рады видеть новых инвесторов на своей площадке», - обозначил цель своего участия в Днях Псковской области в Москве Олег Бедских в беседе с корреспондентом ПАИ.

Выступая с докладом, Олег Бедских особое внимание уделил вопросам логистики. По его словам, от ОЭЗ «рукой подать» до морских портов, до границ со странами Евросоюза. В регионе действует авиасообщение с Москвой, запущены скоростные поезда, связавшие Псковскую область с Санкт-Петербургом, Великим Новгородом и Петрозаводском.

Инвесторам на территории «Моглино» оказывается всяческая поддержка, сроки реализации проекта за счет административного сопровождения минимальны, подчеркнул Олег Бедских. Также выстроены отношения с опорным вузом — ПсковГУ, на базе которого готовят кадры для будущих предприятий.

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