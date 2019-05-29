Приёмка отремонтированных улиц состоялась в Острове

15:33, 29 мая 2019, ПАИ

29 мая в Острове состоялась приёмка дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В приёмке приняли участие члены Общественного совета при Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, участники межведомственной рабочей группы по контролю качества и приемке выполненных работ по объектам, реализуемым муниципальными образованиями Псковской области в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», депутаты Псковского областного Собрания от Островского района.

Работы представила администрации Островского района подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». Качество ремонта на улицах Карла Маркса (600 метров) и В. Сергеева (500 метров) по результатам лабораторных испытаний (проб) оценено положительно. На третьем участке - улице Комсомольской - планируется провести дополнительные лабораторные испытания, прежде чем запустить его в эксплуатацию.

Глава Островского района Дмитрий Быстров заявил, что у него, как у заказчика, претензий нет. Он констатировал, что разметка уже нанесена.

Председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин добавил, что муниципалитет и подрядчики быстро сработали по этому важному нацпроекту. «Островский район впереди планеты всей. Начали хорошо», - подчеркнул он и предложил участникам комиссии проехать по этому участку и посмотреть качество покрытия.

Затем комиссия приехала на улицу Комсомольскую, где подрядчик рассказал, что здесь нужен повторный забор проб. По его словам, если испытания будут отрицательными, то придётся переделывать.

Дмитрий Быстров заметил, что это работа не одного года, и каждый проблемный участок, который есть в городе, будет сделан.

Борис Елкин обратил внимание, что упор надо делать на дороги, где проходят автобусные маршруты и основной поток транспорта.

«Поле для работы, конечно, есть», - констатировал глава района.

Борис Ёлкин заявил, что Остров - это первый муниципалитет, который уже выполнил работы по ремонту, причем, с высоким качеством. «Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - обратился он к местным властям. Он подчеркнул, что работа будет продолжена, это только первые улицы, которые вводятся в эксплуатацию после ремонта.

Дмитрий Быстров также рассказал, что среди населения был проведен опрос, какие участки нужно ремонтировать. Есть и другие проблемные - в Острове-2, в Острове-3, поэтому ремонт продолжится.

Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева подтвердила, что население довольно, и именно выбранные местными жителями проблемные участки были отремонтированы в первую очередь.

Состояние дорожной инфраструктуры — одна из самых острых тем в Псковской области. С начала года губернатор Михаил Ведерников держит на личном контроле вопрос состояния дорог и их ремонта.

В 2019 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 126 км региональных дорог по всей области, а до 2024 года - более 1000 км дорог. В Острове в этом году приведут в порядок 3,578 км улично-дорожной сети.