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Соцсфера

Новый склад для хранения продуктов появился в Опочецкой школе-интернате благодаря австрийским благотворителям

Партнёр Псковского областного отделения Российского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» реализовала новый благотворительный проект в пользу воспитанников Опочецкой специальной школы-интерната. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, при поддержке организации Kinder in Wien (KIWI) в учреждении был построен новый склад для хранения продуктов питания. Стоимость реализации проекта – около 1 600 000 рублей.

В Опочецкой специальной школе-интернате живёт и обучается более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение детей качественными продуктами питания – важный аспект организации жизни ребят в школе. Для хранения продуктов в школе-интернате ранее использовались два складских помещения, расположенные на территории учреждения отдельно от главного корпуса. Условия в этих зданиях требовали улучшения, кроме этого, расположение складских помещений создавало неудобства при транспортировке продуктов в главное здание, особенно в холодное время года.

Благодаря благотворительной поддержке в школе удалось построить новый пищевой склад – помещение стало пристройкой к столовой, что намного удобнее для транспортировки и приготовления еды.

О потребности в новом складе президент ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер узнала в ходе визита в Псковскую область в 2018 году. Она сообщила об этом своим партнёрам и запустила кампанию по сбору средств в пользу ребят.

Реализацию проекта поддержала австрийская организация Kinder in Wien, которая состоит из 91 детского сада в Вене. В прошлом организация уже реализовывала проекты в пользу школ-интернатов Псковской области. Например, в 2018 году KIWI помогли закупить школьные принадлежности для 4 интернатных учреждений на сумму 10 000 Евро. В этот раз сбор средств был приурочен к 70-летнему юбилею KIWI – инициативу поддержали родители детей, работники детских садов и партнёры KIWI. В результате удалось собрать сумму в 35 855 Евро на реализацию двух благотворительных проектов: строительства склада пищевых продуктов в Опочецкой специальной школе-интернате и ремонта спортивного зала в Опочецкой школе-интернате социальной поддержки. На юбилей Kinder in Wien были приглашены директор Опочецкой специальной школы-интерната Людмила Чушева и 5 подопечных учреждения.

Помимо финансовой поддержки, каждый из входящих в KIWI детских садов поддерживает одного ребенка из школы-интерната. Дети получают письма от воспитанников детских садов, подарки на Рождество, Дни рождения и Пасху. Реализация проекта «Ангел-хранитель» – способ напомнить подопечным школ-интернатов о том, что они не одни, а в мире есть люди, которые хотят о них заботится. Одновременно с этим это образовательный проект для ребят из детских садов – они узнают о социальных проблемах и том, что в мире есть дети в трудной жизненной ситуации. Забота и помощь нуждающимся укрепляют среди детей командный дух, учат их заботиться о людях и делать что-то хорошее.

От лица своих подопечных, Псковский детский фонд благодарит организацию KIWI и благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» за заботу нуждающихся детях Псковской области.

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