Незаконный пункт приёма металла обнаружила прокуратура в Великих Луках

09:43, 30 мая 2019, ПАИ

Один из предпринимателей в черте жилого микрорайона Великих Лук принимал и складировал лом черного и цветного металлов при отсутствии лицензии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

При этом обязательным условием для получения такой лицензии является наличие асфальтированной либо бетонированной площадки для складирования металла, проведение мероприятий по обеспечению взрыво- и радиационной безопасности лома.

В результате обращения прокурора города в суд предпринимателя обязали до получения лицензии прекратить функционирование пункта приема металлолома. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.