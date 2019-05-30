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Общество

Незаконный пункт приёма металла обнаружила прокуратура в Великих Луках

Один из предпринимателей в черте жилого микрорайона Великих Лук принимал и складировал лом черного и цветного металлов при отсутствии лицензии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

При этом обязательным условием для получения такой лицензии является наличие асфальтированной либо бетонированной площадки для складирования металла, проведение мероприятий по обеспечению взрыво- и радиационной безопасности лома.

В результате обращения прокурора города в суд предпринимателя обязали до получения лицензии прекратить функционирование пункта приема металлолома. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.

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