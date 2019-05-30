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Экономика

До 1 млрд планирует привлечь Псковская область на реконструкцию теплосетей, канализации и очистных

До 1 млрд рублей планирует привлечь Псковская область на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что обеспечена принципиальная поддержка фонда, муниципалитеты завершают подготовку заявок.

«Первые соглашения будут подписаны на Петербургском экономическом форуме уже через неделю», - сообщил глава региона.

Фонд содействия реформированию ЖКХ стимулирует формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.  Федеральный закон об учреждении этой государственной корпорации подписал президент РФ Владимир Путин в 2007 году.

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