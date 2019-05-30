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Общество

За успехи в изучении физики в Псковской области будут платить деньги

В Псковской области учреждена региональная премия в сфере образования и науки имени Исаака Кикоина, которую ввели в сотрудничестве с Курчатовским институтом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За высокие результаты в изучении физики премию ежегодно будут получать учащиеся 7-11 классов и учёные Псковской области. Сумма премии составит от 15 тысяч рублей для учеников и до 50 тысяч – для учёных.

«Также на паритетных условиях администрация области и Российский фонд фундаментальных исследований будут выделять от 2 до 10 млн рублей в год авторам лучших коллективных или индивидуальных исследований», - добавил Михаил Ведерников.

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