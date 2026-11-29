Пенсионеров ждёт разная прибавка: сколько добавят к выплатам в 2027 году

23:02, 29 ноября 2026, ПАИ

Российских пенсионеров в 2027 году ждёт разная индексация в зависимости от вида пенсионного обеспечения. Страховые пенсии планируют увеличить в два этапа - с 1 февраля и с 1 апреля. Общий рост составит около 10,3%. Социальные пенсии повысят однократно - на 6,8%. О планах сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Расходы на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда на 2027 год.

Как вырастут страховые пенсии

Первое повышение запланировано на 1 февраля 2027 года. Страховые пенсии увеличат на 6,8%. Этот показатель связан с фактическим ростом потребительских цен за предыдущий год. Если инфляция по итогам 2026 года окажется выше прогнозируемой, размер февральской индексации скорректируют.

Второй этап намечен на 1 апреля: пенсии дополнительно повысят на 3,3%. Эта прибавка будет зависеть от роста доходов бюджета Социального фонда. Её начислят уже на увеличенную после февральской индексации сумму. В результате совокупный рост выплат составит около 10,3%.

Двухэтапный порядок индексации закреплён поправками в закон «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года. Согласно части 10 статьи 18, с 2027 года выплаты будут повышать с 1 февраля с учётом инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Социального фонда. Параметры второго этапа ежегодно будет утверждать правительство.

Индексация затронет страховые пенсии по старости, инвалидности и случаю потери кормильца. Повышение предусмотрено как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Как изменятся социальные пенсии

Получателям социальных пенсий выплаты увеличат один раз - с 1 апреля 2027 года на 6,8%. Дополнительная индексация на 3,3%, предусмотренная для страховых пенсий, на них распространяться не будет.

Социальные пенсии назначают гражданам, у которых недостаточно страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии. К получателям также относятся дети-инвалиды, инвалиды с детства и некоторые другие категории граждан. Индексацию этих выплат рассчитывают отдельно - с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

На сколько увеличится средняя пенсия

По оценке Социального фонда, после всех запланированных повышений средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет примерно на 2,4 тысячи рублей и достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц.

Фактическая прибавка для каждого пенсионера будет зависеть от размера его выплаты до индексации: чем выше пенсия, тем больше будет увеличение в денежном выражении.

Что будет с военными пенсиями

Отдельно предусмотрено повышение военных пенсий - примерно на 4% за счёт изменения понижающего коэффициента. Увеличенные выплаты планируют начислить уже в декабре 2026 года. В них также учтут доплату за октябрь и ноябрь, когда повышение ещё не было произведено.