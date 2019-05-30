Губернатор: Проекты «Моглино» в совокупности могут дать эффект, сопоставимый с одним «Титаном»

14:41, 30 мая 2019, ПАИ

Все проекты особой экономической зоны «Моглино» в совокупности могут дать эффект, сопоставимый с одним проектом завода «Титан-полимер», уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Михаила Ведерникова, «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на рост экономики региона. «13 млрд рублей инвестиций – это сумма, которой область не видела уже давно», - подчеркнул он.

Глава региона согласился, что, конечно, существуют и риски. «Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность в данном случае беспокоит каждого жителя Пскова», - отметил он и заверил, что эта тема в равной мере беспокоит и администрацию Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что от вредного и опасного производства никто не выиграет, но чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться экологической экспертизы, общественных слушаний и окончательной редакции самого проекта.

Губернатор добавил, что до сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто: выложил всю существующую информацию в общественный доступ, организовал пресс-тур в Омскую область, подписал соглашение о сотрудничестве в области экологии.

«Дальнейшее обсуждение также будет проходить максимально открытым образом: уверяю, что кулуарно этот вопрос решаться не будет», - заявил Михаил Ведерников и обратил внимание на то, что, несмотря на бюджетные сложности, регион не является «заложником» сложившейся ситуации.