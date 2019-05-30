До 2024 года в Псковской области построят 8 детских садов и 5 школ

14:49, 30 мая 2019, ПАИ

До 2024 года в Псковской области планируется ввести более 1,8 млн кв. м жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, 1 многофункциональный и 1 медицинский центр. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

Михаил Ведерников рассказал: несмотря на грядущий переход на проектное финансирование, жилищное строительство показало рост на 15,5% и составило 230 тыс. кв. м. «В 2019 году мы должны этот результат повторить», - цитирует главу региона корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников добавил, что плановый показатель ввода жилья составляет 225 тыс. кв. м. Его достижение планируется осуществить за счет реализации 8 проектов комплексного освоения территорий.

Губернатор также заявил, что полностью завершены все 5 этапов программы переселения граждан из аварийного фонда. Также обеспечивается ввод социальной инфраструктуры: построены и введены в эксплуатацию школа на 825 мест в городе Великие Луки и перинатальный центр в Пскове, ведется строительство школы на 500 мест в Дно, реконструкция студенческого кампуса в Пскове и стадиона «Машиностроитель».