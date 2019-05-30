Михаил Ведерников о перезапуске псковских фестивалей: Мы двигаемся в правильном направлении

14:56, 30 мая 2019, ПАИ

«Мы двигаемся в правильном направлении», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников перезапуск и переосмысление традиционных фестивалей и праздников региона. Об этом он заявил, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году была разработана новая концепция Пушкинских дней поэзии, благодаря чему удалось выйти на рекордные показатели посещения – 23 тысячи человек. «Мы увидели потенциал дальнейшего роста, и в этом году проводим уже Дни пушкинской поэзии и русской культуры, расширяя целевую аудиторию и привлекая новые направления искусства», - подчеркнул он.

Кстати, гостями праздника в этом году могут стать члены съемочной группы киноленты «Учёности плоды», работа над картиной ведется сейчас в Пушкинских Горах, режиссер фильма - Игорь Угольников.

Губернатор добавил, что Псковская область – это уникальный регион с богатейшими культурными традициями, и администрация делает всё возможное, чтобы область занимала достойное место в культурной жизни всей страны. «Судя по росту туристов, посетителей театров и музеев, мы двигаемся в правильном направлении», - подыточжил губернатор.