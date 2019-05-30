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Экономика

Администрация региона планирует расторгнуть договор приватизации ОАО «Псковавиа»

Администрация Псковской области планирует сосредоточить свое внимание на сохранении и развитии псковского аэропорта. Об этом 30 мая заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Одним из вариантов может быть расторжение договора приватизации ОАО «Псковавиа».

В настоящее время 75% акций предприятия принадлежит частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский» и 25% – администрации Псковской области. «К сожалению, инвестор не стал соблюдать прямые обязательства соглашения по развитию аэропорта», - пояснил Михаил Ведерников.

Он добавил, что ОАО «Псковавиа» имеет большую кредиторскую задолженность – более 400 млн. рублей, в связи с чем счета организации заблокированы, есть долги по заработной плате. Администрация Псковской области изыскивает средства на погашение задолженности, в том числе по зарплате.

12 марта сертификат эксплуатанта ОАО «Псковавиа» был аннулирован, в связи с чем авиаперевозки предприятие осуществлять не будет. 

Он сообщил, что предприятие будет развиваться как аэропортовый комплекс с оказанием соответствующих услуг и привлечением дополнительных перевозчиков в регион, в том числе малой авиации. 

По его словам, дальнейшее финансовое благополучие компании зависит от успешности действий по развитию новых направлений.

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