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Экономика

Найдены средства для проекта «Чистая вода» в Псковской области

Общий объем финансирования мероприятий проекта «Чистая вода» по модернизации систем питьевого водоснабжения в Псковской области составит порядка 1 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. Проект этот был начат еще в 2000-е годы в Пскове, его сверхзадача - поставка чистой питьевой воды в областной столице потребителям. До недавнего времени водоснабжение было только поверхностным, воду брали из реки Великой. Сейчас начаты поставки воды из подземного озера. Но не хватает средств.

Михаил Ведерников уточнил, что заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2019 году.

Ещё одним важным системным направлением он назвал начало внедрения систем «Умный город» в городах области. Так, Великие Луки на этот проект получили 178 млн рублей из федерального бюджета. «Важнейшими результатами станут снижение платежей за потребленную энергию и воду и повышение энергоэффективности основных систем», - сказал губернатор.

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