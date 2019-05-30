Районы Псковской области будут получать поддержку из областного бюджета исходя из эффективности их руководства
Показатель эффективности руководства районов будет одним из основных критериев оказания им поддержки из областного бюджета, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Мы оказали существенную поддержку муниципалитетам по прохождению отопительного сезона», - напомнил он. Глава региона отметил, что помощь и впредь будут получать все муниципалитеты, а в первую очередь те, кто активно привлекает средства, эффективно ими пользуется и у кого есть внятная экономическая политика развития территорий.
«Самая большая проблема - неразграниченная земля в районах, что исключает возможность оперативно привлекать инвесторов», - добавил Михаил Ведерников.