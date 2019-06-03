Строительство воздухоразделительного завода под Псковом одобрил экспертный совет «Моглино»

14:31, 03 июня 2019, ПАИ

Экспертный совет псковской особой экономической зоны «Моглино» поддержал инвестиционный проект ООО «Елме Мессер Рус», предполагающий строительство воздухоразделительного завода для производства сжиженного кислорода, азота, аргона. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания совета, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл 3 июня.

Представил проект генеральный директор Elme Messer Gaas в России, представитель акционеров Elme Messer Gaas AS, представитель директора ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов. Он пояснил, что предприятие будет заниматься производством сжиженных газов. Цель его создание - импортозамещение существующих поставок в Северо-Западном федеральном округе, увеличение продаж по Северо-Западному и Центральному округам, а также экспорт продукции в Белоруссию и страны Евросоюза.

Завод инвестор намерен запустить в четвёртом квартале 2021 года. На предприятии будут открыты 12 рабочих мест, но с учетом смежных производств и инфраструктуры трудоустроятся 55 специалистов.

Виталий Громов подчеркнул, что с открытием завода Псковская область станет лидером по объёму выпускаемых сжиженных промышленных и продовольственно-медицинских газов.

И. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских отметил, что проект завода находится в высокой степени готовности и попросил коллег поддержать его.

Он также добавил, что предприятие относится к третьему классу опасности и, с учётом санитарной зоны, будет располагаться в центре площадки «Моглино».

Отвечая на вопросы членов совета, Виталий Громов также пояснил, что к финансированию предприятия планируется привлечь Фонд развития промышленности, переговоры с которым уже идут. «Мы получили ответ, что можем рассчитывать на их поддержку, так как проект направлен на импортозамещение и экспортоориентирован», - подчеркнул он.