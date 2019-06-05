На 73-м году жизни скончался псковский футболист Валентин Левин

16:56, 05 июня 2019, ПАИ

5 июня скончался известный футболист, в прошлом ведущий игрок псковского «Машиностроителя», нападающий Валентин Левин. Ему было 72 года, сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети» «ВКонтакте».

Валентин Левин родился 20 апреля 1947 года в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР. Первые победы псковского «Электрона» и «Машиностроителя» связаны с его приходом. Он был приглашен в псковскую команду мастеров в 1970 году во втором круге Первенства СССР Класс «Б» 1 зона РСФСР. Свой дебютный и победный гол Валентин Левин забил за псковский «Электрон» в ворота команды «Трудовые резервы» из Курска в домашней игре 5 сентября 1970 года.

Валентин Левин являлся лучшим бомбардиром псковской команды мастеров, выступавшей во Второй лиге Первенства СССР 1970-1974 года. На его счету числятся 27 забитых мячей. Также стал финалистом розыгрыша Кубка РСФСР 1973 года в составе псковского «Машиностроителя», играл за житомирские «Полесье» (1966) и «Автомобилист» (1967), гомельский «Гомсельмаш» (1975). В последующие годы участвовал в чемпионате Псковской области и в ветеранских турнирах.

Прощание с Валентином Левиным пройдет 7 июня в 11:00 в Пскове в церкви Успения с Полонища (пересечение улиц Калинина и Георгиевской).