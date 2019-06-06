Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области

13:07, 06 июня 2019, ПАИ

Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области. 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве в области развития медицины региона между администрацией региона и компанией-лидером в сфере разработки решений для здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации области.

О взаимовыгодном взаимодействии на полях Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов. На церемонии подписания присутствовал главный исполнительный директор, председатель совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Electronics Франс Ван Хаутен.

«Мы готовы поделиться экспертизой и предложить со своей стороны как консалтинг, так и передовые решения, которые помогут псковским лечебным учреждениям оптимизировать свою работу и более эффективно оказывать услуги населению. Мы надеемся, что подобный шаг позволит создать благоприятные условия для достижения заявленных показателей национального проекта «Здравоохранение» и будет способствовать развитию медицинской помощи в Псковской области», — подчеркнул Максим Кузнецов.

Михаил Ведерников отметил, что оборудование компании установлено во многих псковских больницах. При этом он подчеркнул, что ранее регион работал через посредников, а подписанное соглашение позволит выстраивать отношения с компанией напрямую.

«У компании много интересных проектов, направленных на улучшение доступности медицинской помощи, раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы с удовольствием применим в нашем регионе. Повышение качества и доступности здравоохранения, улучшение демографии — один из основных приоритетов в нашей работе, и чем больше надежных партнеров у региона будет в этой части, тем лучше», — заявил Михаил Ведерников.

Соглашение предусматривает развитие системы здравоохранения, организацию консультаций, семинаров, которые будут способствовать улучшению качества медицины в Псковской области. Компания Philips примет участие и в подготовке дорожных карт по повышению эффективности работы областных больниц и по ранней диагностики опасных заболеваний. Планируется, что взаимодействие региона и компании повысит эффективность и качество услуг системы здравоохранения, расширит доступность качественной медпомощи.