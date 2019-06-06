Пивоваренная компания «Балтика» станет участником Ганзейских Дней в Пскове

13:27, 06 июня 2019, ПАИ

Пивоваренная компания «Балтика» станет участником 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Соглашение об этом подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент «Балтики» Ларс Леманн в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня на стенде Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, стороны будут работать над развитием международного и межмуниципального сотрудничества в области торговли, культуры и туризма. В частности, компания «Балтика» станет участником программы Ганзы в Пскове, будет задействована в оформлении нескольких площадок и организации мероприятий.

Михаил Ведерников и поблагодарил Ларса Леманна за поддержку и отметил, что компании «Балтика» имеется большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и спортивных. Он напомнил, что «Балтика» принимала участие в организации и проведении Ганзейских дней в Любеке (Германия). «Для нас это хороший и надежный партнер, который сделает комфортным пребывание наших гостей и жителей города на площадках праздника», - заявил глава региона.

Ларс Леманн убеждён, что Ганзейские дни в Пскове будут пройдут на высоком уровне. Он сообщил о том, что по договорённости с губернатором, компания «Балтика» поддержит и другие событийные мероприятия в Псковской области. Одним из таких событий он назвал Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Пивоваренная компания «Балтика» — лидер российского рынка пива. Её при принадлежат 8 заводов в России, а продукция представлена почти в 80 странах мира, во многих из которых является единственным российским поставщиком. Бренды «Балтики» имеют порядка 700 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.