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Экономика

Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соглашение призвано способствовать развитию экономики региона, улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для решения  социальных задач, в том числе при осуществлении деятельности по эксплуатации на территории области объектов магистральных нефтепроводов.

«Транснефть» подтвердила готовность принимать участие в разработке и реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области и инвестировать в социальную сферу.

«Сегодня мы подвели черту под определенным периодом совместной работы, - сказал Николай Токарев. - Псковская область — наш традиционный регион присутствия. Здесь сделано очень много, особенно за последние два-три года. В этом году на строительство выставочного комплекса в Изборске будет выделено более 50 млн рублей. Уверен, что впереди у нас еще много хорошего, вы можете рассчитывать на нашу поддержку».

Михаил Ведерников поблагодарил компанию за совместную работу и отметил, что Транснефть» — один из крупных налогоплательщиков в регионе, к тому же активно участвующий в социальной жизни региона. «Компания помогает в решении инфраструктурных вопросов и является нашим партнером в проведении Форума приграничного сотрудничества, который пройдет в рамках 39-х Ганзейских дней Нового времени в Пскове», — подчеркнул глава регионе.

В ближайшее время компания передаст в собственность Великих Лук восьмиэтажное здание, в котором откроется «Кванториум». Также при финансовой поддержке Транснефти начата работа по строительству в Изборске современного выставочного зала.

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