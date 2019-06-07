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Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»

Экс-глава Пскова Иван Цецерский подал заявление о сложении полномочий секретаря Псковского городского отделения «Единой России» и регионального координатора партийного проекта «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Иван Цецерский принял такое решение из-за будущей деятельности в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления необходимо переехать в Москву.

Исполняющий обязанности секретаря местного отделения «Единой России» будет назначен в ближайшее время, отметили в пресс-службе. Нового секретаря и кандидата главы Пскова определят на Конференции городского отделения партии.  

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