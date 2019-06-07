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Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил президент России Владимир Путин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это центральное событие второго дня форума. Участниками заседания стали лидеры ряда европейских государств, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьеры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини и почетный гость ПМЭФ-2019, председатель Китайской народной Республики Си Цзинпин, который находится в России с государственным визитом.

Владимир Путин рассказал о проблемах мировой экономики и политики, а также сообщил о реализуемых в России национальных проектах, задачах по повышению благосостояния граждан и идеях по оптимизации системы глобального управления.

По его словам, главная задача России – стать одной из первых стран по технологическому развитию. Глава государства считает, что одним из факторов повышения конкурентоспособности страны может быть внедрение в экономику искусственного интеллекта, цифровых и геномных технологий для медицины, сельского хозяйства и промышленности. Для достижения этих целей уже подготовлена национальная стратегия, пошаговый план действий интегрирован в программу «Цифровая экономика». Владимир Путин призвал к партнерству в этой сфере государственные и частные компании и подчеркнул, что государство готово обеспечить рынок и финансовые и налоговые меры поддержки.

Президент также заявил о необходимости улучшения делового климата в России. Он сказал, что наблюдается позитивная динамика, но проблемы остаются. Главными задачами на ближайшую перспективу Владимир Путин назвал дальнейшую либерализацию законодательства, повышение прозрачности деловой среды и уровня управления всех органов власти.

«Мы приступили к реализации стратегических, долгосрочных программ. В наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем всех к широкому сотрудничеству», — подытожил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов. Они обсуждают ключевые экономические вопросы, стоящие перед страной, развивающимися рынками и миром. Лозунг ПМЭФ-2019 - «Формируя повестку устойчивого развития». В нем принимают участие более 17 тысяч представителей разных стран мира. Делегация Псковской области во главе с губернатором также присутствует на форуме, впервые регион представлен собственным стендом.

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