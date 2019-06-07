Выездной приём граждан в Красногородске проведёт заместитель главного судебного пристава Псковской области

20:53, 07 июня 2019, ПАИ

10 июня 2019 года с 12:00 до 14:00 в Красногородске будет осуществлён выездной приём граждан УФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём проведёт заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. Прием пройдет на базе администрации Красногородского района по адресу : поселок Красногородск, ул. Советская, д. 6

Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8(81138)23063.