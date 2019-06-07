0
20:52
«Будь готов»: Озвученный президентом на пленарном заседании ПМЭФ-2019 месседж совпал с установками властей Псковской области
18:49
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
18:42
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
17:25
Три туристических автобуса получила Псковская область
17:00
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
16:15
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
15:22
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
Еще новости
Общество

Выездной приём граждан в Красногородске проведёт заместитель главного судебного пристава Псковской области

10 июня 2019 года с 12:00 до 14:00 в Красногородске будет осуществлён выездной приём граждан УФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём проведёт заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. Прием пройдет на базе администрации Красногородского района по адресу : поселок Красногородск, ул. Советская, д. 6

Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8(81138)23063.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
07 июня 2019
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
07 июня 2019
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
Три туристических автобуса получила Псковская область
07 июня 2019
Три туристических автобуса получила Псковская область
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
07 июня 2019
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
07 июня 2019
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
07 июня 2019
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
07 июня 2019
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
07 июня 2019
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области

Идет загрузка...