Работников органов соцзащиты поздравил с профессиональным праздником спикер Псковского облсобрания

11:40, 08 июня 2019, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания и от себя лично спикер регионального парламента Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников органов и учреждений социальной защиты населения.

«Сегодня мы чествуем людей, чья профессия – помогать людям. Это благородный и нелёгкий труд», - отметил он. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, Александр Котов подчеркнул, что социальные работники берут на себя заботу о нуждающихся, приходят на помощь слабым, поддерживают в трудной жизненной ситуации. «К такой работе нельзя относиться формально, поэтому в системе социальной защиты работают неравнодушные люди, умеющие искреннее переживать чужую боль и делиться добром», - сказал он.

Александр Котов напомнил, что в Псковской области предусмотрены 45 различных мер социальной поддержки, работает сеть учреждений социального обслуживания, создаётся доступная среда, совершенствуется правовая база. «Безусловно, растёт и профессионализм социальных работников, которые приобретают современные знания и осваивают новые навыки», - заявил он.

«Большое человеческое спасибо за ваш самоотверженный труд, душевную щедрость и чуткое отношение к людям! С профессиональным праздником! Здоровья, счастья и благополучия!» - заключил спикер регионального парламента.