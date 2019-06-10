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Общество

Победителей областного конкурса «Псковская книга-2018» наградят 13 июня

В Пскове 13 июня наградят победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2018». Торжественная церемония состоится в 10:00 в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Награждение будет проходить в рамках международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья», которая приурочена к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове. Также в рамках конференции планируются выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области и выставка участников международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных».

На конференции будут работать библиотекари, писатели, историки из российских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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