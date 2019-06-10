Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин

17:54, 10 июня 2019, ПАИ

Власти Псковской области обсуждают возможность открытия авиасообщения между Псковом, Ригой и Таллином. Сейчас идут переговоры с двумя компаниями, занимающимися малой авиацией, сообщил в интервью Интерфаксу губернатор Михаил Ведерников.

«Это автоматически дает рентабельность перелета Псков-Петербург», - уточнил он.

В настоящее время из Пскова самолетом можно добраться до Москвы и Сочи. На первом маршруте рейсы выполняются три раза в неделю, на втором — два.

«Уже есть позитивная загрузка. Мы договорились с компанией «Азимут» (перевозчик - ПАИ), что, если она будет более 70%, мы не будем субсидировать этот маршрут, а высвободившиеся средства направим, например, на новые маршруты», - добавил глава региона.

Известно, что для сокращения собственных бюджетных расходов власти области уже договорились с властями Краснодарского края о совместном субсидировании полетов в Сочи.

«15 млн будем давать мы, 15 - Краснодарский край. Освободившиеся средства мы направим либо на рейсы в Минеральные Воды, либо в Калининград, например», - добавил Михаил Ведерников.