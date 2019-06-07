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Общество

Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю

Фото: Дарья Хваткова

Авиакомпания Азимут» теперь доставляет пассажиров из Пскова в Сочи не один, а два раза в неделю. Полеты выполняют по вторникам и субботам, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Бортами «Суперджет -100» во вторник можно из Сочи отправиться в Псков в 15:25, через три часа самолет приземлится на псковской земле. Обратно рейс запланирован на 19:15, в Сочи гости окажутся в 22:15.

В субботу расписание отличается только временем вылета в Сочи — не в 19:15, а в 19:05.

Этот же авиаперевозчик выполняет полеты по маршруту Псков — Москва — Псков. В планах соединить воздушными маршрутами Псков с калининградской областью и Кавказскими Минеральными Водами.

Кстати, на днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил результаты переговоров с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым — этот регион будет участвовать в субсидировании перелетов из Пскова в Сочи и обратно. В бюджете Псковской области на эти цели заложены 30 млн рублей.

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