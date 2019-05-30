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Общество

Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»

Фото: Дарья Хваткова

Краснодарский край будет субсидировать перелётов по маршруту «Псков - Москва», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона уточнил, что тема обсуждалась с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, и тот согласился разделить субсидирование направления «Псков-Москва», который является фактическим продолжением маршрута «Краснодар-Москва». «Такое решение позволит в следующем году высвободить 16 млн рублей, которые мы согласовано можем направить на развитие новых маршрутов», - пояснил губернатор.

«Сложности, конечно, есть, но факты говорят сами за себя: год назад мы обсуждали не перспективы развития, а саму возможность возобновления авиаперевозок. Сегодня же у нас регулярное авиасообщение по двум востребованным направлениям», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что, несмотря на всеобщий скепсис, авиасообщение с Москвой и Сочи запущено, и уже обсуждаются новые маршруты в Кавминводы и Калининград. В Великих Луках на базе аэродрома будут развивать центр малой авиации.

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