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Культура

Выставку древних икон и церковной утвари открыли в Тригорском

Минея служебная на сентябрь (1692—1699?). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выставку «Псковский пригород Воронич», подготовленную по материалам собраний Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковского государственного музея-заповедника, открыли в Пушкиногорье. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Икона «Чудо св. Георгия». Из фондов Псковского музея-заповедника

В экспозицию вошли иконы XVII — первой половины XIX века и медно-литая пластика, предметы церковного обихода, в том числе — служебная минея XVII века на сентябрь [книга, содержащая в себе текст церковных служб в православной церкви на все дни месяца - ПАИ] с купчей записью о приобретении книги на Ворониче в церковь Воскресения Христова. Также посетители выставки могут рассмотреть произведения изобразительного искусства, реконструкции и планы городища, выполненные в ХХ столетии, фотографии, в том числе те, которые на рубеже XIX-XX века сделал на Ворониче учёный, океанограф, картограф, председатель Русского географического общества, внук Анны Керн Юлий Шокальский.

Каталог выставки содержит подробную справку не только об экспонатах, но и о городище Воронич, обширном и богатом псковском пригороде, защищавшим юго-западные рубежи нашей родины и впервые упоминаемом в псковских летописях под 1349 годом.

Экспозиция «Псковский пригород Воронич» размещена в Тригорском — в мемориальной усадьбе соседей и приятелей ссыльного Пушкина, Осиповых и Вульфов. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 9 ноября.

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