Почти как в сказке: Семь счастливых историй спасения собак и кошек в Пскове

15:29, 20 июня 2019, ПАИ

Соцсети пестрят фотографиями животных, которые по разным причинам оказались на улице. Многие стали жертвами человеческой жестокости, часть из них обречена на жизнь в приюте. Но иногда чудеса случаются, и даже самые неказистые на первый взгляд собаки и коты находят любящих хозяев. Псковское агентство информации подготовило подборку самых невероятных историй о бывших бездомных животных, которым псковичи подарили счастливую жизнь.

«Гудронные» собаки

Летом 2018 года весь Псков спасал трёх собак, которых кто-то залил гудроном и бросил умирать на пустыре под лучами палящего солнца. Десятки неравнодушных горожан в течение нескольких дней отчаянно боролись за жизни четвероногих в пункте передержки бездомных животных «Шанс»: отмывали от вязкой массы, подстригали, кормили.

Спустя некоторое время у животных нашлись хозяева, одна из собак уехала на прежнее место жительства. А двух других забрала «Зоозащита», так как хозяин не мог оставить их в деревне, где произошел такой вопиющий случай. В квартире они разнесли всё в пух и прах, поэтому он решил отдать в приют Мотильду и Малыша, когда-то прибившихся к его дачному домику.

Долго заживали химические ожоги на Малыше, неделями отрастала шерсть на Моте. А через пару месяцев оказалось, что собаки восхитительно красивые. Целый год они жили на «Лесопилке», специально для этой парочки построили вольер. Весь год к Моте и Малышу приезжал их бывший хозяин - выгуливал, увозя обоих в парк. «Они уже знали его машину и радовались возможности вместе провести время. Особенно Мотильда», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

Зоозащитники заметили, что Малыш довольно спокойно переносит разлуку с Мотей, так как пса периодически отсаживали. А вот Мотильда просто с ума сходила в одиночестве.

«Самая сложная для нас задача - пристроить собак, понимая, что они привыкли быть вместе. Как найти хозяев, чтобы в их жизни больше не было трагедии? В этом случае нам казалось, что это невыполнимая задача, и в один дом их вряд ли возьмут», - поделилась Вера Короткова.

И вот спустя год за Малышом приехали очень хорошие люди: и место для него нашли замечательное, и условия содержания превосходные. «Отдали, ревели, особенно Мотя, - вздохнула Вера Короткова. - Что было с Мотильдой, - называется верностью. Несколько дней без еды. Лежит в лежку. Никого не принимает - подсаживали к ней других кавалеров. Спасал ситуацию только бывший хозяин, ему она по-прежнему невероятно радовалась и уезжала на несколько часов собачьего счастья. А потом опять тоска».

Оказалось, что сердце болело не только у зоозащитников и Моти. Всё это время за нее переживал и бывший хозяин. И спустя несколько дней общих слез (хозяин признался, что тоже плакал) раздался звонок: «Я больше не могу видеть, как Мотя переживает. С одной собакой я справлюсь. Отдадите?»

Вот так окончательно закончилась история «гудронных» собак. Теперь они дома и счастливы. «Порадуйтесь и вы – когда-то вы спасли им жизнь», - обратилась Вера Короткова ко всем псковичам, оказавших помощь Моте и Малышу.

Михалыч из гдовского «бухенвальда»

В середине того же года общественность взбудоражила другая ужасающая история – в деревне Прибуж Гдовского района в неофициальном зооприюте «Волшебный дом» один за другим погибали животные. Псковичи окрестили это место «бухенвальдом»: собаки жили на привязи в лесу, кошки – в грязной бытовке без еды и воды. По словам местных жителей, истощенных и больных хвостатых порой кормили трупами погибших сородичей.

Почти два месяца неравнодушные люди пытались спасти выживших животных, иногда силой забирали их из «Волшебного дома», писали заявления во всевозможные инстанции. В итоге приют прекратил своё существование, часть четвероногих вывезли волонтеры, другие разбежалась, а хозяйка этого места уехала из деревни.

Одной из самых несчастных прибужских собак был Михалыч. Его привезли оттуда в первую же поездку, когда забирали самых изможденных. На животном были оскальпированные воспаленные раны по всему телу – пёс пытался выбраться из вольера, установленного в лесном массиве.

Пса забрала «Зоозащита», он поселился в приюте «Лесопилка», получил крышу над головой, собственную миску и человечное отношение. Михалыч был очень недоверчивым и долго привыкал к новому общению, но быстро набрал вес, раны заросли и бывший узник превратился в красавца. Однако недоверие к человеку так и осталось, поэтому пристройство Михалыча было сложным - он прятался от новых людей.

Однажды в приют пришли молодые ребята, к которым Михалыч потянулся, у них завязалась дружба. «Михалыч уже ждал новой встречи и радовался своим новым друзьям. А когда встал вопрос о собаке, которая была нужна родителям молодых людей, выбирать уже и не надо было - Михалыч в обнимку с ребятами уехал в новый дом в Пушкиногорском районе», - рассказала руководитель «Зоозащиты». Теперь он живет в любви и заботе, изменился до неузнаваемости.

Преобразились и другие его собратья по несчастью - любящих хозяев нашли пара собак и 6 кошек из «Волшебного дома». А вот привезенный оттуда кот Барсук по-прежнему живет на «Лесопилке».

Четырех прибужских собак тоже пока что не удалось пристроить, так как они плохо социализируются, до сих пор прячутся от людей и совершенно не подходят для охраны. Может, и им улыбнётся удача, и вслед за Михалычем они уедут к добрым хозяевам.

Похороненный заживо

Очередным примером человеческой жестокости стал пёс Семён, которого нашли собаки на берегу Великой. Сеня был прикопан землей - похоронен. Рядом лежал бережно снятый ошейник. Но четвероногий пришел в себя, поднял голову, и это привлекло внимание животных, гулявших с хозяином вдоль реки.

«Тот ужас, который увидел Денис и приехавшая к нему на помощь наша Юля, не передать никакими словами», - отметила Вера Короткова. Собаку сразу же отвезли в клинику, врачи тоже были в шоке и приняли без очереди. На голове Семёна обнаружили множественные гематомы, дырки от удара твердым предметом.

Несколько дней Сеня не мог прийти в себя – сказывались и травмы головы, и новое место жительства, и куча болезненных процедур. Помимо свежих ран у собаки оказался запущенный демодекоз, отит.

Но все болезни удалось победить, на это ушло несколько месяцев. И сейчас Сеня - шикарный пес с отличным характером. На днях его забрали из приюта порядочные люди, причем он будет жить в компании другой бывшей подопечной «Зоозащиты».

Затворница Пика

За Сеней в приют приехали хозяева Пики – собаки со сложной судьбой, которая нашла дом еще в феврале 2019 года. По словам зоозащитников, её пристройство было просто волшебным.

Собака возрастная, проблемная по здоровью. Прошлая жизнь ее протекала в собачьем «гетто»: миска с размоченным в воде хлебом два раза в неделю, вечный холод и голод.

Найти достойных хозяев Пике уже не надеялись, но решили вывезти ее для смены обстановки на выставку бездомных животных «Хвостатый фест», которая проходила зимой в Пскове. «Пика все время находилась в здании приюта - гулять ходила не со всеми, на тренировки её не брали. Затворница», - пояснила Вера Короткова.

И когда на выставке молодая семья решила забрать Пику домой, это стало для всех неожиданностью. «Очень страшно, невероятно трогательно и сопровождалось общими слезами счастья и растерянности: «Этого не может быть. Пика?» - вспомнила Вера Короткова.

Она со слезами оформила договор, и Пика уехала в новый дом. Хозяева в ней души не чают, хотя собака любит похулиганить и стащить вкусную плюшку со стола. Она много гуляет, спит на диване, обожает своих хозяев и свою собачью старость точно встретит на руках любящих её людей. Вера Короткова надеется, что ужасы прошлой жизни теперь домашней Пике никогда не вспомнятся даже во сне.

К тому же, теперь она живет в компании другой непростой собаки из приюта. «Они обе были на краешке своей жизни, а теперь Семен и Пика вместе в дружной семье, где их обожают, балуют, восхищаются и гордятся! Это ли не счастье?» - заключила Вера Короткова.

Дора

На выставке «Хвостатый фест» нашли новый дом более 30 животных. Среди них - крупная диковатая собака Дора, которая попала в пункт передержки зоозащитной организации «Шанс» из Печор в 2017 году. У неё был застарелый перелом задней лапы. «Осколки кости травмировали ткани и причиняли ей постоянную боль, раны сочились. И от этого Дора сторонилась человека, не позволяла к себе приближаться, много времени проводила в будке», - рассказала волонтёр «Шанса» Елена Зиновьева.

Необходимо было как можно скорее прекратить страдания собаки, поэтому был объявлен сбор финансовой помощи, и при поддержке неравнодушных людей Доре удалось сделать две операции. Послеоперационный уход взяла на себя работница «Шанса» Ирина. Она забрала Дору домой и выхаживала ее до полного восстановления и заживления ран. Благодаря тому, что Ирина уделяла Доре много внимания и заботы, собака оттаяла, стала совсем ручной, начала доверять человеку.

После выздоровления Дора вернулась в пункт передержки, где стала любимицей волонтеров. Ее часто брали на прогулки, отмечали ее кроткий нрав. «Хотя мы все время беспокоились о том, чтобы вылеченную лапу не слишком нагружали», - заметила Елена Зиновьева.

Конечно же, зоозащитники мечтали, что Дора обретет свой дом. С этой надеждой ее и привезли на «Хвостатый фест». Это было непросто для собаки, но показала себя достойно и сумела заинтересовать гостей выставки.

И в начале марта когда-то нелюдимая и травмированная собака уехала в новый дом. Теперь у нее есть своя личная добротная будка, своя территория, которую не нужно делить с большой стаей, и родные добрые руки, которые каждый день гладят по голове. «Для нас это было настоящим праздником! Первое время было даже непривычно заходить на территорию кухни «Шанса» и не находить Дорушку, которая обычно молча подходила и подставляла лоб под ладонь, просила погладить. Теперь за ладонь не нужно соперничать и стоять в очереди. И это большое счастье», - подчеркнула Елена Зиновьева.

Кот Шанс

«Шанс» не занимается котами, работа этой организации сосредоточена на собаках. Но есть случаи, которые нельзя оставить без внимания. Иначе у некоторых животных не будет ни малейшего шанса на жизнь.

Обычный, ничем не приметный кот жил в Стругах Красных, скитался по улицам и однажды попал в капкан. Пострадала лапа, сложный перелом. Неравнодушной девушке, которая взялась помогать коту на месте, посоветовали усыпить животное. Но она решила посоветоваться с сотрудниками «Шанса». «У нас на тот момент уже накопился приличный багаж примеров того, как коты себя чувствуют, имея всего три лапы. И поэтому наш совет был – сохранить жизнь и обеспечить коту ветеринарную помощь на должном уровне», - рассказала Елена Зиновьева.

Кота перевезли в Псков, записали на прием в клинику. Для записи нужна кличка, на соответствующий вопрос девушка из Струг Красных неожиданно ответила: «Шанс». Так у кота, который за сутки до этого не имел никаких шансов, появилось имя.

Все истории травмированных животных у зоозащитников очень похожи: клиника, рентгены, сборы на операцию, большое волнение до самого выхода из наркоза, послеоперационный уход, кропотливые обработки ран, перевязки, перевязки, перевязки. «Мы благодарны нашим друзьям за то, что не побоялись взять кота на послеоперационную передержку, ведь ухаживать за котом в «Шансе» просто негде: кругом собаки. Условий для котов у нас нет. А ведь посоеоперационный уход - это очень ответственно», - заявила волонтёр «Шанса».

Однако, по её словам, еще сложнее следующий этап – найти дом для животного из категории «особенных». Как правило, инвалиды сидят в приютах очень долго. Некоторые ждут своего человека годами, как, например, потерявший лапу после ДТП пес Мячик. Для него ищут добрейшего хозяина, которого не смутит незначительный физический недостаток мальчишки, ведь сколько лап у собаки - это не главное. «Главное - это любовь и преданность. А этого добра у Мячика в избытке», - уверены в «Шансе».

Поэтому зоозащитники готовились к тому, что кот проживет до конца своих дней на различных передержках, во временных домах – по сути, будет ничьим, приютским. Но не тут-то было: Шанс оказался невероятно везучим котом, для него довольно быстро нашелся кров. Усатого забрали в очень хорошую семью с большим хозяйством в Ваулино.

Мурзилка

Повезло и Мурзилке, которая оказалась под опекой «Зоозащиты». Кошку нашли на улице в диком истощении и с демодекозом. С ней был котенок, которого, к сожалению, не удалось спасти. А за жизнь его матери было решено бороться.

Лечение Мурзилки затянулось на долгие месяцы. «Но когда кошка стала поправляться, все были удивлены кардинальным изменениям внешности. Оказалось, что это гиперпушистая кошка, игривая, ласковая», - сказала Вера Короткова.

Больше года Мурзилка искала дом, и совсем недавно её забрали. Семья, которая активно помогает приюту «Лесопилка», решила помочь ещё и пристройством кошечки. Теперь Мурзилка совершенно здорова и нежится на хозяйских диванах, как и ее собрат, потерявший лапу.

Вера Короткова добавила, что животные-инвалиды очень редко находят дом – и те, кто родился с особенностями, и получившие травмы при разных обстоятельствах. Чаще всего они живут в приютах, переезжают с передержки на передержку, находят постоянное пристанище в домах руководителей и волонтеров приютов.

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Все эти истории наглядно демонстрируют, как меняется животное, почувствовав любовь и заботу. Аналогичных случаев сотни, еще больше несчастных, искалеченных и преданных кошек и собак по-прежнему остаются без крова. Не бойтесь брать их домой – бывший бездомный пёс или кот будет вам благодарен до конца жизни. Дайте ему немного тепла и ласки, и приобретёте самого верного друга.